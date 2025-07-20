İstanbul'da Kaybolan Down Sendromlu Genç Bulundu

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Gaziosmanpaşa’da yaşayan Murat Kaya, Bayrampaşa’ya gitmek üzere evden ayrıldı. Ancak yönünü kaybederek kaybolan Kaya, İETT’nin 32 numaralı “Cevatpaşa–Eminönü” hattına bindi. Güzergahla ilgisi olmayan bir yöne gitmek isteyen gencin davranışlarından özel gereksinimli biri olduğunu fark eden otobüs kaptanı Mehmet Gezen, önce yolcuyu sakinleştirdi.

Gezen, otobüsteki yolcuları duraklarına bıraktıktan sonra durumu İETT Filo Yönetim Merkezi’ne bildirdi. Filo Merkezi ile koordineli şekilde hareket eden Gezen, Murat Kaya’yı bir an olsun yalnız bırakmadı ve kişisel olarak ilgilenmeye devam etti.

Emniyet birimleriyle yürütülen hızlı çalışmalar sonucunda Murat Kaya’nın ailesine ulaşıldı. Genç, sağlık durumu iyi şekilde ailesine teslim edildi.

Oğluna kavuşmanın sevincini yaşayan anne Emine Demiray, İETT İkitelli Garajı’na giderek otobüs kaptanı Mehmet Gezen’e ve sürece katkı sunan tüm İETT çalışanlarına teşekkür etti. Demiray, “Oğlumun başına bir şey gelmeden bulunması bizim için büyük bir şanstı. Bu duyarlılığı gösteren herkese minnettarız” dedi.

İETT yetkilileri ise tüm personelin benzer durumlar için özel eğitimler aldığını ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Kaynak: ANKA