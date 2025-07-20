Aşırı Sıcaklarda Elektrikli Aletlere Dikkat

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Manisa'da itfaiyeden hayati bir uyarı geldi. Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan elektrikli cihazların yangın riski oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Aşırı Sıcaklarda Elektrikli Aletlere Dikkat
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Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, aşırı sıcaklarda elektrikli aletlerde yangın riski oluşma ihtimaline karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Elektrik panolarında sigortaların sık sık atması, yanık plastik kokusu ve duman oluşumu, ışıklarda titreme gibi belirtilerin kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Manisa İtfaiyesi, bu tür durumların olası bir elektrik arızasının ya da yangının habercisi olabileceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Vatandaşlarımızdan özellikle sıcak havalarda daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Aşırı sıcağa bağlı olarak; klimalar, buzdolapları ve uzun süreli çalışan cihazlar, aşırı yüklenmeye bağlı olarak risk oluşturabiliyor. Elektrik tesisatlarının düzenli olarak kontrol ettirilmesi, uzatma kablolarına çok sayıda cihaz bağlanmaması gibi basit ama hayati önem taşıyan önlemlerle birçok yangın önlenebilir. Ayrıca her evde ve iş yerinde mutlaka yangın söndürücü bulundurulmasını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekipleri, yangına ilk müdahalenin doğru ve zamanında yapılmasının büyük önem taşıdığını da hatırlatarak, vatandaşların bu konuda bilinçli ve hazırlıklı olmalarını istedi. Yangın anında ise zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşılması gerektiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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