Sinop'ta Orman Yangını

Sinop'un Boyabat ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı, 8 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Son Güncelleme:
Sinop'ta Orman Yangını
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İlçeye bağlı Çatpınar köyü Sakız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çam ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu bölgede çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında, ilk tespitlere göre 8 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Jandarma ekiplerince yangının çıkış nedenine ilişkin bölgede incelemede bulunuldu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Dışarı Çıkmak Cesaret İster! İzmir'de Sıcaklık Alarmı Dışarı Çıkmak Cesaret İster! İzmir'de Sıcaklık Alarmı
Yazın Sıcaktan Kışın Soğuktan Sürekli Şikayetçi Olan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Yazın Sıcaktan Kışın Soğuktan Sürekli Şikayetçi Olan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
En Pasaklı Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor En Pasaklı Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
Antalya'da Yabancı Turist Rekoru Antalya'da Yabancı Turist Rekoru
ÇOK OKUNANLAR
Ne Koç Ne Boğaziçi Ne ODTÜ! Türkiye'nin Zirvesindeki Üniversite Belli Oldu: Dünyada da İlk 500'e Adını Yazdırdı Türkiye'nin Zirvesindeki Üniversite Belli Oldu
Meclis'ten Geçti, ÖTV Değişti! Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Değişecek Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Değişecek
Rusya'da 10 Dakika Arayla 7.4 ve 6.7 Büyüklüğünde İki Deprem 10 Dakika Arayla 7.4 ve 6.7 Büyüklüğünde İki Deprem
Suriye'den Kritik Açıklama: 'Her Şey Bitti' Suriye'den Kritik Açıklama: 'Her Şey Bitti'
Ayşe Barım’a Büyük Şok! ID İletişim’de Yaprak Dökümü! 3 Ayrılık İddiası Birden… Ünlüler Rota mı Değiştiriyor? ID İletişim’de Yaprak Dökümü! 3 Ayrılık İddiası Birden