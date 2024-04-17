İstanbul genelinde huzur uygulaması yapıldı

İstanbul genelinde polis ekipleri tarafından huzur uygulaması yapıldı. Araçlar didik didik aranırken, sürücülerin de belgeleri kontrol edildi.

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İstanbul genelinde huzur uygulaması yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekipleri katıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak, sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

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Kaynak: İHA

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