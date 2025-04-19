Isparta'da 2.5 Saatlik Denetim! 41 Sürücüye Ceza

Isparta'da güvenlik ekipleri, gece saatlerinde trafik ve asayiş denetimine çıktı. 2.5 saatte 181 şahıs ve 71 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 41 sürücüye idari para cezası kesildi.

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Isparta'da 2.5 Saatlik Denetim! 41 Sürücüye Ceza

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla dün akşam 21.00–23.30 saatleri arasında kapsamlı trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 181 şahıs ve 71 araç ile sürücüsü denetime tabi tutuldu.

Ekiplerin titizlikle yürüttüğü kontroller sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen 41 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

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Kaynak: İHA

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