'Akrobatik Motosiklet'e Para Cezası

Isparta'da plakasız motosiklet ile akrobatik hareketler yapan kişi bu görüntüleri sosyal medyada paylaşınca polis ekipleri harekete geçti. Sürücüye 34 bin 389 TL idari para cezası kesildi.

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'Akrobatik Motosiklet'e Para Cezası

Isparta’da 15 Nisan günü plakasız bir motosikletle trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde akrobatik hareketler yapan bir şahsın görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Kısa sürede dikkat çeken görüntüler üzerine çalışma başlatan Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın kimliğini ve motosikletin plakasını tespit etti.

Yapılan tespitin ardından Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden araç sahibine toplam 34 bin 389 TL idari para cezası uygulandı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Isparta Motosiklet
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