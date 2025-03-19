Isparta Uluslararası Gül Festivali’nin Tarihi Netleşti

Isparta’nın en önemli etkinliklerinden biri olan Uluslararası Gül Festivali'nin gerçekleştirileceği tarih belli oldu.

Isparta Uluslararası Gül Festivali’nin Tarihi Netleşti

Isparta’nın en önemli etkinliklerinden biri olan Uluslararası Gül Festivali, bu yıl 30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Festival, Isparta’ya gülü kazandıran Gülcüzade İsmail Efendi anısına, Gülcü Mahallesi'nde bulunan kabri başında gerçekleştirilecek anma töreniyle başlayacak. Ardından düzenlenecek kortej yürüyüşü, kültürel ve sanatsal etkinlikler, sportif faaliyetler ile festival coşkusu şehre yayılacak. Gün boyunca sürecek etkinliklerin ardından, akşam saatlerinde konserler düzenlenecek.

Kaynak: İHA

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