Aksaray’da Kar Sürprizi: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından, özellikle Ekecik Dağı ve çevresindeki köylerde yoğun kar yağışı gözlemlendi. Aksaray İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de yer yer etkisini sürdürebileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA