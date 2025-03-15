İntihar Girişiminde Bulunan Şahsı Vatandaşlar Kurtardı

Çorum'da boş bir arazide intihar girişiminde bulunan şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından engellendi. Hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.

İntihar Girişiminde Bulunan Şahsı Vatandaşlar Kurtardı

Çorum'un Alaca ilçesi Denizhan Mahallesi Paşabahçe Sokak'ta, 60 yaşındaki K.E. boş bir arazide bulunan ağaca ip asarak intihar etmeye çalıştı. Olayı gören vatandaşlar, ipi keserek K.E.'yi indirdi.

Vatandaşlar daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi yapılan vatandaş Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. K.E. daha sonra Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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