İki Grup Arasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 1'i Polis 2 Yaralı

Çorum’da gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda polis memuru B.B. (43) ile F.T. (33) isimli vatandaş yaralandı.

Son Güncelleme:
İki Grup Arasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 1'i Polis 2 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çorum’da Elmalı köyü yakınlarında bulunan hobi bahçelerinde, araç içerisinde alkol aldığı öne sürülen 4 şahıs ile bahçe sahipleri arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateş açıldı.

POLİS MEMURU VURULDU

Silahlı kavgada, Amasya Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru B.B. (43) ile F.T. (33) isimli vatandaş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası 2 şüpheli, Gülabibey Mahallesi Kafkasevler 24. Sokak'ta polis ekiplerince gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Çorum
Son Güncelleme:
Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı
Denizde Kabusu Yaşadı, Vatandaşlar Kurtardı Denizde Kabusu Yaşadı, Vatandaşlar Kurtardı
Tokat'ta Korkutan Kaza: Yaralılar Var Tokat'ta Korkutan Kaza: Yaralılar Var
Nesli Tükenme Tehlikesindeydi: Anadolu Bozkurdu Sessizliğini Bozdu Nesli Tükenme Tehlikesindeydi: Anadolu Bozkurdu Sessizliğini Bozdu
ÇOK OKUNANLAR
Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı
Maydanozla Karıştırılıyor Her Yaprağı Zehir Saçıyor! 2 Yaprak Yiyeni Bile Anında Öldürüyor Maydanozla Karıştırılıyor Her Yaprağı Zehir Saçıyor! 2 Yaprak Yiyeni Bile Anında Öldürüyor
İsrail Madleen Gemisindeki Aktivistleri Kaçırdı! Aralarında Yasemin Acar ve Greta Thunberg de Var İsrail Madleen Gemisindeki Aktivistleri Kaçırdı!
Meteoroloji İl İl Saydı: Gök Gürültülü Sağanak Yağışa Dikkat! Gök Gürültülü Sağanak Yağışa Dikkat!
Asgari Ücrete Ara Zamda Yeşil Işık Yakıldı: Milyonları Heyecanlandıran Gelişme Asgari Ücrete Ara Zamda Yeşil Işık Yakıldı: Milyonları Heyecanlandıran Gelişme