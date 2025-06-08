Tokat'ta Korkutan Kaza: Yaralılar Var

Kurban Bayramı tatilinde trafik kazası haberleri peş peşe geliyor. Tokat'ta devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Tokat'ta Korkutan Kaza: Yaralılar Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

E.A. (19) idaresindeki 27 AIZ 326 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Gümenek köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile Y.T.Y. (25), Y.Y.A. (19), A.K. (19), Y.B.Y. (19), E.A. (18) ve H.İ.Y. (19) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Nesli Tükenme Tehlikesindeydi: Anadolu Bozkurdu Sessizliğini Bozdu Nesli Tükenme Tehlikesindeydi: Anadolu Bozkurdu Sessizliğini Bozdu
Batman’da Şantiye Yangını Paniğe Neden Oldu Batman’da Şantiye Yangını Paniğe Neden Oldu
Kayseri'de Feci Kaza: Traktör Su Kanalına Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti Kayseri'de Feci Kaza: Traktör Su Kanalına Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Elektrik Çarpmasına Karşı Hayat Kurtaran İlk Yardım Yöntemleri: Bakanlık Uyardı! Elektrik Çarpmasına Karşı Hayat Kurtaran İlk Yardım Yöntemleri: Bakanlık Uyardı!
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı: Ehliyetlerde Artık Her Yıl Zorunlu Olacak İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı: Ehliyetlerde Artık Her Yıl Zorunlu Olacak
Meteoroloji İl İl Uyardı: Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor
SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Milyonlarca Emekliye Temmuz Şoku SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Milyonlarca Emekliye Temmuz Şoku
TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu: Dev Firma İflas Etti! TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu, İflas Etti!
Elektrikli Otomobilde Türklerin Gözdesi Belli Oldu: Kapış Kapış Satılıyor Elektrikli Otomobilde Türklerin Gözdesi Belli Oldu: Kapış Kapış Satılıyor