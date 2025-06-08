Tokat'ta Korkutan Kaza: Yaralılar Var
Kurban Bayramı tatilinde trafik kazası haberleri peş peşe geliyor. Tokat'ta devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
E.A. (19) idaresindeki 27 AIZ 326 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Gümenek köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile Y.T.Y. (25), Y.Y.A. (19), A.K. (19), Y.B.Y. (19), E.A. (18) ve H.İ.Y. (19) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA