Denizde Kabusu Yaşadı, Vatandaşlar Kurtardı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Denizde Kabusu Yaşadı, Vatandaşlar Kurtardı
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Edinilen bilgiye göre, Aydın’dan Marmaris’e tatile giden M.D., kıyıdan yaklaşık 30 metre açıkta denize girdikten bir süre sonra hareketsiz kaldı. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine yapılan müdahaleyle M.D. yaklaşık 15 dakika sonra sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından M.D.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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