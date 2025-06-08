Kayseri'de Feci Kaza: Traktör Su Kanalına Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

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Edinilen bilgilere göre, henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde su kanalına devrilen traktörün altında kalan Y.E.C., olay yerinde ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Y.E.C.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Feci kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA