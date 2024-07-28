Iğdır'da Yıldırım Felaketi: 70 Koyun Öldü, Sürü Sahibi Yaralandı
Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Gödekli köyünde sağanak yağış esnasında otlayan sürünün bulunduğu yere yıldırım düştü. Olayda 70 koyun ölürken, sürü sahibi felaketten şans eseri hafif yaralı olarak kurtuldu.
Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Gödekli köyünde sağanak yağış sırasında arazide otlayan sürünün bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Olayda 70 koyun öldü. Hafif yaralanan sürü sahibi kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.
Korkunç olay Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Gödekli köyü arazisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan yağış sırasında koyun sürüsünün otladığı araziye yıldırım düştü.
Olayda Mesut Gül’e ait sürüden 70 koyun öldü. Hafif yaralanan Mesut Gül ise hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Iğdır Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek hasar tespiti yaptı.
Kaynak: DHA
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