18 Şehir, 45 Sporcu: Samsun'da Nefesler Tutuldu

Canik Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) iş birliğiyle Canik Gültepe Yamaç Paraşütü Alanı’nda gerçekleşen Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması’nda 18 farklı şehirden 45 sporcu şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

Canik semalarında gerçekleşen yarışma 3 gün boyunca heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmada sporcular, genel klasman, kadın klasmanı ve takım klasmanı olmak üzere 3 ayrı kategoride yarıştı. Canik Gültepe’den kalkış yapan ve belirlenen hedefe en yakın inişi gerçekleştirmeye çalışan sporcuların dereceleri, topladıkları puanlar sonucunda belirlendi. Dereceye giren sporculara ödülleri ise düzenlenen törenle verildi.

Kaynak: İHA