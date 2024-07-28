18 Şehir, 45 Sporcu: Samsun'da Nefesler Tutuldu

Samsun’un Canik ilçesinde düzenlenen yamaç paraşütü yarışmasında nefes kesen anlar yaşandı. 18 farklı şehirden 45 sporcu şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

18 Şehir, 45 Sporcu: Samsun'da Nefesler Tutuldu

Canik Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) iş birliğiyle Canik Gültepe Yamaç Paraşütü Alanı’nda gerçekleşen Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması’nda 18 farklı şehirden 45 sporcu şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

Canik semalarında gerçekleşen yarışma 3 gün boyunca heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmada sporcular, genel klasman, kadın klasmanı ve takım klasmanı olmak üzere 3 ayrı kategoride yarıştı. Canik Gültepe’den kalkış yapan ve belirlenen hedefe en yakın inişi gerçekleştirmeye çalışan sporcuların dereceleri, topladıkları puanlar sonucunda belirlendi. Dereceye giren sporculara ödülleri ise düzenlenen törenle verildi.

Kaynak: İHA

Bandırma-Gönen Karayolunda Feci Kaza! TIR ile Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 1 Yaralı TIR ile Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 1 Yaralı
Otoyolda Korkunç Kaza: Kız Kardeşler Hayatını Kaybetti Otoyolda Korkunç Kaza: Kız Kardeşler Hayatını Kaybetti
Çanakkale'de 38 Göçmen Yakalandı Çanakkale'de 38 Göçmen Yakalandı
Show TV'den Yeni Dizi! Aile Dizisinin Yayın Gününde Ekrana Gelecek Show TV'den Yeni Dizi! Aile Dizisinin Yayın Gününde Ekrana Gelecek
Bankaların Emekli Promosyonlarına Yapacağı Zam Belli Oldu! Ödemeler Artıyor Bankaların Emekli Promosyonlarına Yapacağı Zam Belli Oldu! Ödemeler Artıyor
Yoldaki Çukur Sürücülerin Kabusu Oldu Yoldaki Çukur Sürücülerin Kabusu Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu: Hem Çiftçiyi Hem Vatandaşı Gülümsetti Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu
AKP'li Kurmaylardan Dikkat Çeken Sözler: 'Bahçeli Erdoğan'a Resti Çekti, İttifakın Sigortası Özgür Özel' 'Bahçeli Erdoğan'a Resti Çekti, İttifakın Sigortası Özgür Özel'
Meteoroloji'den 12 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Beşiktaş Yeni Transferini Resmen Açıkladı! Beşiktaş Yeni Transferini Resmen Açıkladı!
Yer: İstanbul... Akın Akın Bu Tarlaya Gidiyorlar, İşte Sebebi Yer: İstanbul... Akın Akın Bu Tarlaya Gidiyorlar