Otoyolda Korkunç Kaza: Kız Kardeşler Hayatını Kaybetti

Kayseri-Malatya karayolunda bir otomobil, kamyona arkadan çarptı. Kamyon altında kalan otomobildeki 2 kız kardeş hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

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Otoyolda Korkunç Kaza: Kız Kardeşler Hayatını Kaybetti

Kayseri-Malatya Karayolu üzerinde kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kız kardeş hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesine bağlı Akmescit mevkiinde meydana gelen kazada A.K.'nin sürücüsü olduğu otomobil, G.P.'nin kullandığı kamyona arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobillerde bulunan N.G. ve N.K. hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından kız kardeşlerin cansız bedenleri hastane morguna kaldırılırken, hurdaya dönen otomobil de çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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