Hevsel Bahçeleri, Sis Altında Kaldı

Diyarbakır'da UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri, oluşan sis tabakası nedeniyle gözden kayboldu.

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Diyarbakır'da UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri, sabah saatlerinde Dicle Vadisi'ni etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle görünmez hale geldi.

Hevsel Bahçeleri, Sis Altında Kaldı - Resim : 1

Kentin sebze ve meyve ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan bu tarihi bahçeler, sisin yoğunlaşmasıyla adeta kayboldu. Bir süre devam eden sis, zamanla etkisini kaybetti. Bu doğal fenomen, bölgedeki tarihi değerlerin bir kez daha dikkatleri üzerine çekilmesine neden oldu.

Hevsel Bahçeleri, Sis Altında Kaldı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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