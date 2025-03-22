Hatay'da Yakalandılar, 4 Kişi Tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Samandağ ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanmak, kredi kartı dolandırıcılığı suçlarından adli makamlarca haklarında verilen hapis cezaları nedeniyle aranan M.S.S., S.G., S.K. ve E.G. adlı 4 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA