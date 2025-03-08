Hatay’da Aşırı Yüklü Kamyon Trafiği Tehlikeye Attı

Hatay’ın Antakya ilçesinde, kasasından taşan hurda demir yüklü bir kamyon, trafikte risk oluşturdu. Düzensiz yükleme nedeniyle olası bir kazaya davetiye çıkaran kamyon, vatandaşların tepkisine yol açtı.

Hatay’da Aşırı Yüklü Kamyon Trafiği Tehlikeye Attı

Antakya’da inşaat çalışmaları devam ederken, bir yandan yeni yapılar yükseliyor, diğer yandan deprem sonrası hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Bu süreçte yoğun olarak kullanılan kamyonlar, aşırı yükleme ve düzensiz taşımacılık nedeniyle trafikte tehlikeye sebep olabiliyor. Ürgen Paşa Mahallesi’nde hurda demirle aşırı yüklenen bir kamyonun tehlikeli şekilde ilerlediği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kasasından taşan ve çevreye risk oluşturan yükü dikkate almayan sürücünün rahat tavırları dikkat çekerken, bu tür durumların kazalara davetiye çıkardığı vurgulandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Hatay Antakya
Ne Kokusu Ne de Sertliği Kalıyor: Yumuş Yumuş Havlular İçin Meğer Yarım Çay Bardağı Yetiyormuş! Ne Kokusu Ne de Sertliği Kalıyor: Yumuş Yumuş Havlular İçin Meğer Yarım Çay Bardağı Yetiyormuş!
Şanlıurfa’da 5 Yaşındaki Çocuğun Kahreden Ölümü! Akıma Kapıldı Şanlıurfa’da 5 Yaşındaki Çocuğun Kahreden Ölümü! Akıma Kapıldı
Sezonu Başladı, Uzmanı Uyardı! Karadeniz’de Daha Çok Görülüyor: Tiroid Kanserine Kadar Götürüyor Sezonu Başladı, Uzmanı Uyardı! Karadeniz’de Daha Çok Görülüyor: Tiroid Kanserine Kadar Götürüyor
İzmir’de Lastikçi Dükkanında Yangın Çıktı İzmir’de Lastikçi Dükkanında Yangın Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajları 2025: Sevgiliye, Eşe, Anneye, Kardeşe Göndermek İçin En Güzel ve Anlamlı Dünya Kadınlar Günü Sözleri ve Mesajları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Özel En Anlamlı Sözler ve Mesajlar
Bu Ücretler Zenginlere Bile Fazla! Beylikdüzü 2.900 Barcelona 2.458 TL! İstanbul'da Taksimetreler Uçak Biletlerini Solladı İstanbul'da Taksi Ücretleri Uçak Biletini Solladı
TSK’dan İhraç Edilen Teğmenden Flaş İddia: Dava Dilekçesiyle Mahkeme Sundu TSK’dan İhraç Edilen Teğmenden Flaş İddia: Dava Dilekçesiyle Mahkeme Sundu
Emekliye Çifte Bayram! Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, 8 Bin Liralık Ek Kazanç: Bayram İkramiyesinde Rekor Rakam Emekli Bayram İkramiyesinde Rekor Rakam
Evcil Hayvan Sahipleri İçin Son Tarih Verildi: Yapmayan Bu Parayı Ödeyecek! Evcil Hayvan Sahipleri İçin Son Tarih Verildi: Yapmayan Bu Parayı Ödeyecek!