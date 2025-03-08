Hatay’da Aşırı Yüklü Kamyon Trafiği Tehlikeye Attı

Antakya’da inşaat çalışmaları devam ederken, bir yandan yeni yapılar yükseliyor, diğer yandan deprem sonrası hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Bu süreçte yoğun olarak kullanılan kamyonlar, aşırı yükleme ve düzensiz taşımacılık nedeniyle trafikte tehlikeye sebep olabiliyor. Ürgen Paşa Mahallesi’nde hurda demirle aşırı yüklenen bir kamyonun tehlikeli şekilde ilerlediği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kasasından taşan ve çevreye risk oluşturan yükü dikkate almayan sürücünün rahat tavırları dikkat çekerken, bu tür durumların kazalara davetiye çıkardığı vurgulandı.

Kaynak: İHA