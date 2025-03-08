İzmir’de Lastikçi Dükkanında Yangın Çıktı

Yangın, sabah saat 10.00 civarında Bornova 4. Sanayi Sitesi 129/5 Sokak’ta bulunan bir lastik tamir dükkânında başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi nedeniyle alevlerin çevredeki iş yerlerine de sıçrama ihtimali olduğu belirtilirken, ekipler yangını kontrol altına almak için müdahale etti. Polis olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA