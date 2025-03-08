Şanlıurfa’da 5 Yaşındaki Çocuğun Kahreden Ölümü! Akıma Kapıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, çalışır durumdaki ilaçlama motoruna dokunan İbrahim Halil Çoban (5), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa’da 5 Yaşındaki Çocuğun Kahreden Ölümü! Akıma Kapıldı

Olay, dün akşam saatlerinde Mezra Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 46 ADE 871 plakalı traktörün arkasındaki ilaç motoruna eliyle temas eden küçük çocuk, elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı.

Ailesi durumu fark edip, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim'e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Ancak, küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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