Hatay'da 6 Adrese Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede İskenderun ilçesinde 27 Ağustos tarihinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; A.A., H.H.Ç ve D.G. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramalarda; 2 parça halinde toplamda 712 gram esrar, 14 hap, 1 hassas terazi ele geçirildi. Şahıslardan H.H.Ç.'ye T.C.K 191'inci maddeden A.A. ve D.G. hakkında ise 181'inci maddeden işlem yapıldı.

Kaynak: İHA