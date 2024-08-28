Hatay'da 6 Adrese Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu suçlarına yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.

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Hatay'da 6 Adrese Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede İskenderun ilçesinde 27 Ağustos tarihinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; A.A., H.H.Ç ve D.G. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramalarda; 2 parça halinde toplamda 712 gram esrar, 14 hap, 1 hassas terazi ele geçirildi. Şahıslardan H.H.Ç.'ye T.C.K 191'inci maddeden A.A. ve D.G. hakkında ise 181'inci maddeden işlem yapıldı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Uyuşturucu Hatay İskenderun
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