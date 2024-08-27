Serinlemek İçin Baraja Giren 16 Yaşındaki Çocuk Boğuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren bir çocuk bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Sahil güvenlik ekiplerinin botu ile arama çalışması başlatan dalgıç polisler, çocuğun cansız bedenine ulaştı.

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Serinlemek İçin Baraja Giren 16 Yaşındaki Çocuk Boğuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Baran Çopur (16) akşam saatlerinde serinlemek için Birecik'ten geçen Atatürk Barajı gölüne girdi. Çopur, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve dalgıç polis ekipleri yönlendirildi.

Serinlemek İçin Baraja Giren 16 Yaşındaki Çocuk Boğuldu - Resim : 1

Sahil güvenlik ekiplerinin botu ile arama çalışması başlatan dalgıç polisler, Çopur'un cansız bedenine ulaştı. Bot yardımı ile sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çopur'un cenazesi, işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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