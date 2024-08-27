Çanakkale Açıklarında 18 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 18 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale Açıklarında 18 Kaçak Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 3’ü çocuk toplam 18 kaçak göçmen yakalandı.

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Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

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