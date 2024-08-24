Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: Suçüstü Yakalandılar!

Gaziantep'te jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheli şahıslardan 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: Suçüstü Yakalandılar!

Gaziantep'te, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında, yasadışı yollardan yurda geçen düzensiz göçmenleri araçla Gaziantep'ten başka ile götüren araçlar Nurdağı ve Şahinbey ilçelerinde yol kontrol noktasında durduruldu. Araçlardaki 3 göçmen kaçakçısı organizatör ve yabancı uyruklu şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan organizatör şahıslardan M.Ç. ve İ.E.M. isimli şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken İ.S. isimli şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara ise el konuldu.

Kaynak: İHA

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