Günlerdir Haber Alınamıyor! Narin'in Babasından Halka Çağrı

21 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında, kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ın ailesi, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine, bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri tarafından geniş çaplı arama başlatıldı.

Narin'i bulmak amacıyla, AFAD'a bağlı dalgıç ekipleri sulama kanallarında arama yaparken, jandarma ve diğer arama kurtarma ekipleri ise mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık alanlar, tarlalar, atıl durumdaki yapılar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçelerinde detaylı aramalar gerçekleştirdi. Ayrıca, jandarma ekipleri mahalleye giriş-çıkış yapan araçları kontrol etti.

130 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıçları, mahalledeki su kuyularında da arama yaparak bu noktaları sprey boya ile işaretledi. Şu ana kadar, mahallenin çevresindeki 16 kilometrelik bir alanda arama çalışması yürütüldü. Ayrıca, yaklaşık 130 kişinin ifadesine başvurulduğu belirtildi.

Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Güran ailesine ziyaret gerçekleştirerek çalışmaları yerinde inceledi. Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi de arama çalışmalarına katılan ekiplere yemek ve çay ikramında bulundu.

BABADAN ÇAĞRI: 'ASILSIZ AÇIKLAMALARA İTİBAR ETMEYİN'

Baba Arif Güran, kızına bir an önce kavuşmayı umut ettiğini belirtti. Güran, "Duyan, gören veya şüphelenen herkesin devlete bilgi vermesini istiyorum. Sosyal medyada yapılan asılsız açıklamalara itibar edilmemeli. Bir gelişme olduğunda İçişleri Bakanımız ve valimiz gerekli açıklamaları yapacaktır. Umudumuzu kaybetmiyoruz; depremde 20 gün enkaz altında kalanlar kurtarıldı, inşallah kızım da sağ salim bulunacak," dedi.

Kaynak: AA