Hakkari’de Karla Mücadele

Hakkari’de, nisan ayının son günlerinde bile kar kalınlığının yer yer 3 ila 4 metreyi bulduğu zorlu coğrafyada, İl Özel İdaresi ekipleri yolları açık tutmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

İş makineleri gece gündüz demeden çalışıyor. Karla mücadele ekipleri, 7 gün 24 saat görev başında olan askerlere ulaşımı güvence altına almak için kararlılıkla mesai yapıyor. Bu zorlu şartlarda yürütülen çalışmalar, ekiplerin özverisiyle devam ediyor.

Kaynak: İHA