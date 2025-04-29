Hakkari’de Karla Mücadele
Hakkari’de 3-4 metreyi bulan kar kalınlığına karşı İl Özel İdaresi ekipleri, üs bölgelerine ulaşımı sağlamak için zorlu coğrafyada özveriyle çalışıyor.
Hakkari’de, nisan ayının son günlerinde bile kar kalınlığının yer yer 3 ila 4 metreyi bulduğu zorlu coğrafyada, İl Özel İdaresi ekipleri yolları açık tutmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.
İş makineleri gece gündüz demeden çalışıyor. Karla mücadele ekipleri, 7 gün 24 saat görev başında olan askerlere ulaşımı güvence altına almak için kararlılıkla mesai yapıyor. Bu zorlu şartlarda yürütülen çalışmalar, ekiplerin özverisiyle devam ediyor.
Kaynak: İHA