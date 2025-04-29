Hakkari’de Karla Mücadele

Hakkari’de 3-4 metreyi bulan kar kalınlığına karşı İl Özel İdaresi ekipleri, üs bölgelerine ulaşımı sağlamak için zorlu coğrafyada özveriyle çalışıyor.

Hakkari’de Karla Mücadele

Hakkari’de, nisan ayının son günlerinde bile kar kalınlığının yer yer 3 ila 4 metreyi bulduğu zorlu coğrafyada, İl Özel İdaresi ekipleri yolları açık tutmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

İş makineleri gece gündüz demeden çalışıyor. Karla mücadele ekipleri, 7 gün 24 saat görev başında olan askerlere ulaşımı güvence altına almak için kararlılıkla mesai yapıyor. Bu zorlu şartlarda yürütülen çalışmalar, ekiplerin özverisiyle devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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