Konya’da Ayı Mahalleye İndi: Güvenlik Kameralarına Yakalandı

Konya’nın Bağlarbaşı Mahallesi’nde, 29 Nisan 2025 günü saat 22.00 sıralarında ilginç bir olay yaşandı. Ormanda yiyecek bulamayan bir ayı, yerleşim alanına inerek iki ayrı evin bahçesinde yiyecek aradı. Bahçe duvarlarına tırmanan ve ardından sokağa atlayan ayı, bir süre sonra gecenin karanlığında gözden kayboldu. Ayının mahallede dolaştığı anlar, çevredeki evlerin güvenlik kameralarına yansıdı.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Mahalle sakinlerinden Hikmet Gözen, yaşanan olayla ilgili tedirginliğini şu sözlerle ifade etti:

"Köpeklerden yeteri kadar tedirginiz zaten, bir de şimdi ayı çıktı. Yetkililerin bir önlem alması lazım. Bir şey yapsak suçlu biz oluyoruz. Buralar hep bahçeli evler. Can güvenliğimiz yok." Mahalle sakinleri, yetkililerden bu tür olaylara karşı çözüm üretilmesini talep ediyor.

Kaynak: İHA