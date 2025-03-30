Göller İçin Korkutan Veriler Ortaya Çıktı

Çalışma, benzer bir düşüşün nehirler ve denizlerde de görüldüğünü ortaya koyarken, bazı göllerin okyanuslara kıyasla dokuz kat daha hızlı oksijen kaybettiğini belirtti.

1980-2017 yılları arasında yapılan gözlemlere göre, göllerin yüzey sularındaki oksijen seviyesi yüzde 5,5, derin sularındaki oksijen ise yüzde 18,6 oranında azaldı.

Araştırma, bu küresel oksijen kaybına neden olan farklı mekanizmaların etkilerini ayrıntılı bir şekilde inceledi.

Kaynak: DHA