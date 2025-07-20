Gaziantep'te Trafik Kazası! 7 Kişi Yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Trafik Kazası! 7 Kişi Yaralandı
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Kaza, Gaziantep-Nurdağı karayolunun 17. kilometresinde bulunan İçerisu mevkisinde yaşandı. M.A. (33) yönetimindeki 31 ARA 939 plakalı otomobil ile H.E.E. (25) idaresindeki 58 BB 760 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kazada her iki aracın sürücüsüyle birlikte araçlarda bulunan N.A. (38), M.S. (12), A.A., H.N.A. ve H.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin müdahalesiyle tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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