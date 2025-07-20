Hakkari’deki İki Ayrı Yangın Büyümeden Söndürüldü

Hakkari’de farklı bölgelerde çıkan anız ve ot yangınları, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Hakkari’deki İki Ayrı Yangın Büyümeden Söndürüldü
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İlk yangın, Dağgöl Mahallesi'nde Kalealtı Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Mezarlık çevresindeki anızların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayıldı ve çevrede tedirginliğe yol açtı. Aynı zaman diliminde, Bağlar Mahallesi Karataş bölgesinde de nedeni henüz belirlenemeyen bir ot yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ulaşan Hakkari Belediyesi İtfaiye ekipleri, her iki bölgedeki alevlere hızla müdahale ederek yangınları büyümeden söndürdü. Alevler, yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

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