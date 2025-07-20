Amasya’da Feci Kaza! 1 Çocuk Öldü, 4 Kişi Yaralandı

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Murat O. idaresindeki 34 LB 4066 plakalı otomobil, Sekü kavşağında trafik levhasına çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçta bulunan 5 yaşındaki Azra O. hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki Aysun, İlayda ve Dilara O. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA