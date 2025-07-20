Amasya’da Feci Kaza! 1 Çocuk Öldü, 4 Kişi Yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Amasya’da Feci Kaza! 1 Çocuk Öldü, 4 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Murat O. idaresindeki 34 LB 4066 plakalı otomobil, Sekü kavşağında trafik levhasına çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçta bulunan 5 yaşındaki Azra O. hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki Aysun, İlayda ve Dilara O. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Amasya Trafik kazası
Son Güncelleme:
Yazın Sıcaktan Kışın Soğuktan Sürekli Şikayetçi Olan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Yazın Sıcaktan Kışın Soğuktan Sürekli Şikayetçi Olan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
Serinlemek İçin Girdiği Gölde Boğuldu Serinlemek İçin Girdiği Gölde Boğuldu
Denizli Merkezli Dolandırıcılık Soruşturmasında 9 Kişi Daha Tutuklandı Denizli Merkezli Dolandırıcılık Soruşturmasında 9 Kişi Daha Tutuklandı
Kilo Vermeye Başlamak İçin En Uygun Ay Belli Oldu Kilo Vermeye Başlamak İçin En Uygun Ay Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ne Koç Ne Boğaziçi Ne ODTÜ! Türkiye'nin Zirvesindeki Üniversite Belli Oldu: Dünyada da İlk 500'e Adını Yazdırdı Türkiye'nin Zirvesindeki Üniversite Belli Oldu
81 İldeki ATM'lerde Yeni Dönem! 6 Ayda Bir Zorunlu Olacak 81 İldeki ATM'lerde Yeni Dönem
Meclis'ten Geçti, ÖTV Değişti! Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Değişecek Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Değişecek
Rusya'da 10 Dakika Arayla 7.4 ve 6.7 Büyüklüğünde İki Deprem 10 Dakika Arayla 7.4 ve 6.7 Büyüklüğünde İki Deprem
Suriye'den Kritik Açıklama: 'Her Şey Bitti' Suriye'den Kritik Açıklama: 'Her Şey Bitti'