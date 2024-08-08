Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası: Kayalıklarda Asılı Kalan Pilot ve Yolcusu Yaralandı

Muğla Fethiye'deki Ölüdeniz'de yamaç paraşütü yapan pilot ve yolcusu kalkış yaptıktan sonra bölgedeki kayalıklara düştü. Düşen yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu yaralı olarak kurtarıldı.

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Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası: Kayalıklarda Asılı Kalan Pilot ve Yolcusu Yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1800 metre pistine çıkan yamaç paraşütü pilotu Nihat Ş. (36) ile yolcusu Nebahat K. (26) hazırlıkların ardından kalkış yaptı.

Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası: Kayalıklarda Asılı Kalan Pilot ve Yolcusu Yaralandı - Resim : 1

İkili, kalkışları sırasında sürüklenerek bölgedeki kayalıklara düştü. İhbar üzerine bölgeye, dağda konuşlu UMKE ekibi sevk edildi. Bulundukları yerden alınan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası: Kayalıklarda Asılı Kalan Pilot ve Yolcusu Yaralandı - Resim : 2

Kaynak: AA

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