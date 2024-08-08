Balkon Duvarlarını Boyarken 4. Kattan Düşerek Öldü

Nevşehir'de evinin balkon duvarlarını boyamak isteyen 61 yaşındaki Erol Tunçer dengesini kaybediğ aşağı düştü. 4. kattan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Balkon Duvarlarını Boyarken 4. Kattan Düşerek Öldü

Nevşehi’in Güzelyurt Mahallesi Erenler Caddesi'ndeki bir binada yaşayan 61 yaşındaki Erol Tunçer, 4. kattaki evinin balkonunu boyarken aşağı düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tunçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Tunçer'in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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