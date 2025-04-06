Evden Çıkan 65 Yaşındaki Adamdan Haber Alınamıyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün evden çıkan 65 yaşındaki Yusuf İliçek sırra kadem bastı.

Son Güncelleme:
Evden Çıkan 65 Yaşındaki Adamdan Haber Alınamıyor

Orhaneli'ne bağlı Çöreler Mahallesi'nde yaşayan Yusuf İliçek (65), dün sabah saatlerinde ayrıldığı evine bir daha dönmedi.

İliçek'ten haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, İliçek'in bulunmasına yönelik arama çalışması başlattı.

Jandarma, AFAD, AKUT ve bazı arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla gerçekleşen arama çalışmaları bölgede devam ediyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda Ediyor Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi
Kontrolden Çıkan Minibüs Takla Attı, 3 Yaralı Kontrolden Çıkan Minibüs Takla Attı, 3 Yaralı
Tırın Çarptığı Minibüsün 24 Yaşındaki Sürücüsü Hayatını Kaybetti Tırın Çarptığı Minibüsün 24 Yaşındaki Sürücüsü Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi! Büyük Para Cezaları Yolda… Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi! Büyük Para Cezaları Yolda…
Mahfi Eğilmez: Çok Zor Olacak Mahfi Eğilmez: Çok Zor Olacak
Koç Holding'den Flaş Karar! En Büyük Fabrikasını Taşıyor, Yüzlerce Kişi İşten Çıkarıldı Koç Holding'den Flaş Karar! En Büyük Fabrikasını Taşıyor, Yüzlerce Kişi İşten Çıkarıldı
Dünyanın En Zengin 10 Kadını Belli Oldu! 101 Milyar Dolar Servetiyle Liderliği Kaptı Dünyanın En Zengin 10 Kadını Belli Oldu! 101 Milyar Dolar Servetiyle Liderliği Kaptı
Bankalar Birliği Açıkladı: ATM’lerde Yeni Dönem Başlıyor mu? 20 Bin Lira Altı Nakit Çekimler Nasıl Yapılacak? Bankalar Birliği Açıkladı: ATM’lerde Yeni Dönem Başlıyor mu? Nakit Çekimler Nasıl Yapılacak?