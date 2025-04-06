Evden Çıkan 65 Yaşındaki Adamdan Haber Alınamıyor

Orhaneli'ne bağlı Çöreler Mahallesi'nde yaşayan Yusuf İliçek (65), dün sabah saatlerinde ayrıldığı evine bir daha dönmedi.

İliçek'ten haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, İliçek'in bulunmasına yönelik arama çalışması başlattı.

Jandarma, AFAD, AKUT ve bazı arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla gerçekleşen arama çalışmaları bölgede devam ediyor.

Kaynak: AA