Tırın Çarptığı Minibüsün 24 Yaşındaki Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Aydın'da bir tırın çarptığı park halindeki minibüsün sürücüsü Berkan Akın yaşamını yitirdi.

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Tırın Çarptığı Minibüsün 24 Yaşındaki Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Saat 09.30 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu'nun Germencik ilçesi Aydın yönünde bir kaza meydana geldi. M.D.'nin (38) kullandığı tır, arıza nedeniyle yolun sağ şeridinde bekleyen kapalı kasa minibüse çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Kontrolde, minibüsün sürücüsü Berkan Akın’ın (24) hayatını kaybettiği belirlendi. 1 yıllık evli olan ve konfeksiyon dükkanı işleten uğraşan Berkan Akın'ın cenazesi, otopsi için Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır şoförü M.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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