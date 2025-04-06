Kontrolden Çıkan Minibüs Takla Attı, 3 Yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası takla atan dolmuş minibüsündeki 3 kişi yaralandı.

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Kontrolden Çıkan Minibüs Takla Attı, 3 Yaralı

Kaza, gece saatlerinde Nusaybin ilçesi Çölova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen dolmuş minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Mardin Trafik kazası
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