Kontrolden Çıkan Minibüs Takla Attı, 3 Yaralı

Kaza, gece saatlerinde Nusaybin ilçesi Çölova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen dolmuş minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.