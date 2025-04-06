Hatay’daki Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Yakalandı

Hatay’ın Antakya ve Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu madde operasyonlarında 4 şahıs yakalandı.

Hatay’daki Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretini engellemek için düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarına yönelik Antakya Narlıca Mahallesinde durdurulan E.S. ile B.S. adlı şahısların bulunduğu otomobilde yapılan aramada; 6,76 gram metamfetamin 2 adet payp aparatı, Dörtyol ilçe otogarı içerisinde M.Y. ile Ö.Y.A. isimli şahıslar ise uyuşturucu madde alışverişi yaptıkları sırada suç üstü yakalandılar. Şahısların çanta ve üst ramasında; 140 adet Captagon hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülerek haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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