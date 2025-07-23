Eskişehir Seyitgazi’de Orman Yangını: Küle Dönen Alan Dronla Görüntülendi

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde 2 gün süren orman yangını kontrol altına alındı. Küle dönen bölge dronla görüntülendi, soğutma çalışmaları sürüyor.

Eskişehir Seyitgazi’de Orman Yangını: Küle Dönen Alan Dronla Görüntülendi
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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerindeki ormanlık alanda 22 Temmuz 2025 sabahı saat 08.30’da başlayan yangın, 2 günün ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle geniş bir ormanlık alan küle dönerken, bölgedeki hasar dronla kaydedildi.

Eskişehir Seyitgazi’de Orman Yangını: Küle Dönen Alan Dronla Görüntülendi - Resim : 1

Görüntüler, yangının yıkıcı etkisini ortaya koydu. Yetkililer, soğutma çalışmalarının devam ettiğini, ancak rüzgarın etkisiyle bazı noktalarda küçük çaplı alevlenmelerin yaşandığını belirtti.

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Kaynak: İHA

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