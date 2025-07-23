Eskişehir Seyitgazi’de Orman Yangını: Küle Dönen Alan Dronla Görüntülendi

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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerindeki ormanlık alanda 22 Temmuz 2025 sabahı saat 08.30’da başlayan yangın, 2 günün ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle geniş bir ormanlık alan küle dönerken, bölgedeki hasar dronla kaydedildi.

Görüntüler, yangının yıkıcı etkisini ortaya koydu. Yetkililer, soğutma çalışmalarının devam ettiğini, ancak rüzgarın etkisiyle bazı noktalarda küçük çaplı alevlenmelerin yaşandığını belirtti.

Kaynak: İHA