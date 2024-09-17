Erzurum'da Sağanak Hayatı Felç Etti

Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu.

Erzurum'da Sağanak Hayatı Felç Etti

Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağan sağanak, öğle saatlerinde etkisini arttırdı.

Yağış, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina saçaklarının altına girerek veya şemsiyeyle korunmaya çalıştı.

Kentin farklı noktalarında sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA

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