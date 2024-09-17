Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan Defineciler Suçüstü Yakalandı

Kaçak kazı yaparak define avcılığı yapan şahıslara yönelik il genelinde çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı birçok kaçak kazının önüne geçerken, Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe çevresinde bazı şahısların kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen bölgeyi takibe aldı. Pusuya yatarak takip başlatan jandarma ekipleri 3 şahsın araziye geldiğini ve bir araçla kazı malzemeleri getirdiğini belirledi. Şahısların kimliklerinin belirlenmesi üzerine teknik ve fiziksel takibi bir süre devam ettiren ekipler yeterli deliller üzerine operasyon için düğmeye bastı.

Arazide gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli kazdıkları çukurda jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramada 1 adet jeneratör, 1 adet delici makine, 3 adet delici ucu, 2 adet balyoz ve çeşitli kırıcı delici aletler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken İl Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA