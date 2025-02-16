Erzincan’da Ev Yangını! Maddi Hasar Oluştu

Erzincan’da bir evde yangın çıktı. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, evde hasar oluştu.

Erzincan’da Ev Yangını! Maddi Hasar Oluştu

Erzincan merkez Yunus Emre mahallesi 556. sokakta bir evde yangın çıktı. Evden yükselen dumanlar vatandaşlar tarafından fark edilerek itfaiyeye haber verildi.

112 acil Çağrı merkezine gelen ihbar üzerine Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine giderek yangına, başka bir eve sirayet etmeden müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü ardından soğutma çalışması yapıldı. Küle dönen evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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