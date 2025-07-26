Elazığ’da Uyuşturucu Operasyonu! 10 Kişi Tutuklandı

Elazığ’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı.

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Elazığ’da Uyuşturucu Operasyonu! 10 Kişi Tutuklandı
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, kent genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 1 kilo 390 gram sentetik kannabinoid (bonzai) 28 parça halinde, 202,92 gram esrar 4 parça halinde, 2,75 gram metamfetamin 5 parça halinde ele geçirildi. Ayrıca, bin 882 adet sentetik ecza hapı, 85 kök Hint keneviri, ruhsatsız bir tabanca, dört mermi ve bir hassas teraziye de el konuldu.

Toplamda 55 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, adliyeye sevk edilen 10 kişi, mahkeme kararıyla "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanırken, 42 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: DHA

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