Bodrum’da İsale Hattı Yine Patladı: Bahçeleri ve Sokakları Su Bastı

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Gece saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından çevredeki bir sitenin bahçesi sular altında kaldı. Patlama o kadar güçlüydü ki, yol kenarında bulunan çöp konteynerleri sel gibi akan suya kapılarak metrelerce sürüklendi.

Taşkın su, caddelerden geçerek sahile kadar ulaştı. Boru parçaları dahi sürüklenerek kıyıya kadar taşındı. Olayın ardından ilgili ekipler isale hattındaki suyu keserek onarım çalışmalarına başladı. Bölgede benzer arızaların sık yaşanması, vatandaşların endişesini artırıyor.

Kaynak: İHA