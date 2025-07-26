Bodrum’da İsale Hattı Yine Patladı: Bahçeleri ve Sokakları Su Bastı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında bir kez daha patlama meydana geldi. Yahşi Mahallesi’ndeki Kargı Caddesi’nde yaşanan olay, daha önce de benzer patlamaların görüldüğü noktada gerçekleşti.

Bodrum’da İsale Hattı Yine Patladı: Bahçeleri ve Sokakları Su Bastı
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Gece saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından çevredeki bir sitenin bahçesi sular altında kaldı. Patlama o kadar güçlüydü ki, yol kenarında bulunan çöp konteynerleri sel gibi akan suya kapılarak metrelerce sürüklendi.

Taşkın su, caddelerden geçerek sahile kadar ulaştı. Boru parçaları dahi sürüklenerek kıyıya kadar taşındı. Olayın ardından ilgili ekipler isale hattındaki suyu keserek onarım çalışmalarına başladı. Bölgede benzer arızaların sık yaşanması, vatandaşların endişesini artırıyor.

Kaynak: İHA

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