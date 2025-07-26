Alaca'da Yangın! 5 Dönüm Arazi Zarar Gördü
Çorum’un Alaca ilçesi Akören köyünde çıkan anız yangınında, 5 dönüm arazi ile çok sayıda ağaç zarar gördü.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Yangın, Alaca ilçesine bağlı Akören köyünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, anızların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki ağaçlara sıçradı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.
Yangın sonucu 5 dönümlük arazi ile çok sayıda ağacın zarar gördüğü öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlat
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: