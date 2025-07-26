Sakarya'da Otomobil Beton Bariyere Çarparak Yan Yattı

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Sakarya’nın Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 32 Evler Caddesi’nde, polis kontrol noktası karşısında, 26 Temmuz 2025 günü öğleden sonra saat 14.00 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. F.Ç. adlı sürücünün kullandığı 34 GUT 126 plakalı Opel marka otomobil, rampadan inerken kontrolden çıktı ve yol kenarındaki beton bariyere çarparak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü F.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Polis, kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Öte yandan, aynı bölgede yaklaşık 8 ay önce de bir kamyonun kontrolden çıkarak iki katlı bir eve girdiği öğrenildi. Yetkililer, bölgedeki yol güvenliği önlemlerinin yeniden değerlendirileceğini belirtti.

Kaynak: İHA