Elazığ'da terör operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında düzenlenen 'Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-09 Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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Elazığ'da terör operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde gerçekleşen operasyonda, teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Görese Dağı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik "Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-09 Operasyonu" düzenledi.

Operasyon sonucunda, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen mağarada silah, mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri bulundu.

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