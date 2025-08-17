Elazığ'da Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen araç, Elazığ-Bingöl karayolu üzerindeki Çakırkaş köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan üç kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA