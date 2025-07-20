Elazığ'da Araç Çarpması Sonucu Bir Kadın Hayatını Kaybetti

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Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Koçkale köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 ACB 966 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Kılınç'a (45) çarptı. Kazada Kılınç ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın çarptığı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Kılınç'ın cansız bedeni cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA