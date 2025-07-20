Aydın'da Hayatını Kaybeden Doktor Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde görev yapan ve geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Uzman Doktor İsmail Aydın son yolculuğuna uğurlandı.

Son Güncelleme:
Aydın'da Hayatını Kaybeden Doktor Son Yolculuğuna Uğurlandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nazilli Devlet Hastanesi’nde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı olarak görev yapan ve geçirdiği ani rahatsızlık dolayısıyla hayatını kaybeden Uzm. Dr. İsmail Aydın için cenaze töreni düzenlendi.

Bozdoğan’ın Haydere Mahallesinde düzenlenen cenaze törenine İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Destek Hizmetleri Başkanı Ömer Faruk Sağlam, Nazilli Devlet Hastanesi yönetimi, Nazilli Devlet Hastanesi hekimleri, personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Doktor Aydın’ın cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası alınan helalliğin ardından Haydere Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Aydın
Son Güncelleme:
Çığır Açan Bilimsel Araştırma: Kahvaltıyı Bu Saatlerde Yapmak Ömrü 20 Yıl Uzatıyor Çığır Açan Bilimsel Araştırma: Kahvaltıyı Bu Saatlerde Yapmak Ömrü 20 Yıl Uzatıyor
20 Temmuz 2025 Burç Yorumu: 12 Burç İçin Dinlenme, Denge ve Duygusallık Fırtına Gibi Esecek 20 Temmuz 2025 Burç Yorumu: 12 Burç İçin Dinlenme, Denge ve Duygusallık Fırtına Gibi Esecek
İzmir'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü İzmir'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü
Aydın’da Uyuşturucu Operasyonu! Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi Aydın’da Uyuşturucu Operasyonu! Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi
ÇOK OKUNANLAR
Ne Koç Ne Boğaziçi Ne ODTÜ! Türkiye'nin Zirvesindeki Üniversite Belli Oldu: Dünyada da İlk 500'e Adını Yazdırdı Türkiye'nin Zirvesindeki Üniversite Belli Oldu
81 İldeki ATM'lerde Yeni Dönem! 6 Ayda Bir Zorunlu Olacak 81 İldeki ATM'lerde Yeni Dönem
Meclis'ten Geçti, ÖTV Değişti! Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Değişecek Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Değişecek
Rusya'da 10 Dakika Arayla 7.4 ve 6.7 Büyüklüğünde İki Deprem 10 Dakika Arayla 7.4 ve 6.7 Büyüklüğünde İki Deprem
Suriye'den Kritik Açıklama: 'Her Şey Bitti' Suriye'den Kritik Açıklama: 'Her Şey Bitti'